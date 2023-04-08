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НовостиОбщество8 апреля 2023 4:24

Красноярский ресторан 0.75 Please вошел в 10-ку лучших в России

Такой итог озвучили на независимой премии в сфере ресторанного бизнеса WHERETOEAT RUSSIA
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео WHERETOEAT RUSSIA 2023

Фото: скриншот видео WHERETOEAT RUSSIA 2023

7 апреля были подведены итоги независимой премии в сфере ресторанного бизнеса WHERETOEAT RUSSIA 2023. В топ-10 лучших заведений страны попал красноярский ресторан 0.75 Please.

Представители ресторана поднялись на сцену и в благодарственном слове рассказали, что в этом году открывают еще два заведения в Москве. Локацию пока не открыли, однако отметили, что она «топовая, и, кстати, ищем инвесторов».

Всего же в Топ-100 премии попали пять красноярских заведений. Среди них на 12 позиции оказалась Tunguskа, «Чешуя» (29 место), Fresco (56-ое место), «Дзе» (оказалась на 92-93 местах вместе с сочинским «Брунелло»).