Красноярская мэрия вновь объявила торги по застройке на месте рынков на Шахтеров

Фото: мэрия Красноярска

Мэрия Красноярска возобновила торги по застройке территории рынков на улице Шахтеров. Их объявляли еще в феврале, однако позже остановили, чтобы департамент градостроительства ознакомился с доводами правообладателей земельных участков, входящих в зону комплексного развития несмежных территорий.

– Группой предпринимателей предлагается заключение договора о КРТ, в рамках которого они обязуются обеспечить комплексное развитие обозначенной территории. В соответствии с законодательством заключить такое соглашение возможно только в том случае, если все владельцы недвижимого имущества в границах КРТ выразят свое согласие. Однако из 18 правообладателей в администрацию города обратились только 7 из них. В связи с этим предпринимателям отказано в заключении договора КРТ, а торги объявлены вновь, — отметили в департаменте.

Таким образом, планы по точечной застройке территорий остались прежними – на 18 га должны появиться жилые дома вместе с социальными объектами, благоустройством и всем необходимым для комфортного проживания. Начальная стоимость участков – 10 млн рублей.