В Красноярске скончался известный хирург Валериан Николаев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на 89-м году жизни скончался врач Валериан Георгиевич Николаев. Доктор медицинских наук, профессор, выдающийся хирург, талантливый ученый, педагог и наставник, много лет возглавлявший кафедру анатомии человека Красноярского государственного медицинского университета.

Как сообщается в некрологе министерства здравоохранения края, Валериан Николаев за свою медицинскую карьеру он провел более 10 тысяч операций. При этом успешно сочетал спасение пациентов с воспитанием молодого поколения медиков и с научной деятельностью. На его счету более 770 публикаций, среди которых 11 монографий, 28 патентов, 22 рационализаторских предложения, 19 учебных пособий.

Валериан Георгиевич входит в широко известную медицинскую династию Красноярского края, профессиональная судьба которой связана с 20-й больницей. Коллеги и ученики вспоминают о нем как о добросердечном и сдержанном человеке, чрезвычайно эрудированном и творчески активном педагоге, работоспособном хирурге. Прощание состоится 8 апреля с 13.30 до 14.30 на красноярском кладбище Бадалык, в зале прощания №1 (улица Ремесленная, 45, стр. 20).