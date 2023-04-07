В Красноярске считают бездомных собак. Фото: администрация города

В Красноярске проходит второй этап учета бездомных собак. Этим занимаются специалисты Красноярского государственного аграрного университета по заказу департамента городского хозяйства. Это необходимо не только для того, чтобы выяснить количество бродячих животных, но и как меняется популяция. А затем нужно будет составить рекомендации, как уменьшить их количество. Первый этап проходил с 18 ноября по 18 декабря, второй этап продлится до 15 мая.

По словам доцента КрасГАУ Ольги Тимошкиной, по такой методике собак подсчитывали в Москве и в Петрозаводске:

- Мы в городе выделили 70 учетных площадок, охватив всю территорию. Площадки большие, от 300 квадратных метров до 1,7 км. Учетчики находятся на каждой площадке в течение двух часов, обходят ее пешком или объезжают, заносят данные всех обнаруженных собак в карточки, фотографируют животных.

Последнее подобное исследование проводилось в 2018 году. Тогда в краевом центре насчитывалось около 10 тысяч собак. Этой зимой учет показал, что их почти в 2 раза меньше – 5336 особей. Скорее всего, цифры еще раз будет скорректированы.