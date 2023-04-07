Красноярцы более 540 тысяч раз позвонили на номер экстренных служб 112. Фото: минцифры края

Жители Красноярского края с начала текущего года более 540 тысяч раз набрали телефон экстренной службы 112. Большая часть из них была адресована в скорую медицинскую помощь. Такие данные приводит министерство цифрового развития региона.

По словам минцифры края Николая Распопина, обратиться на 112 можно, если есть угроза жизни и здоровью, при авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях. Кстати, кроме обычных операторов на линии работают психологи, помогающие людям в тревожном состоянии. Также есть переводчики, которые принимают звонки от иностранных граждан.

Главная задача «Системы-112» – оказание экстренного содействия. Диспетчер принимает поступившее сообщение, оформляет карточку события и направляет ее в соответствующую службу. Сообщение можно отправить совершенно бесплатно, независимо от принадлежности номера телефона к оператору мобильной связи. Даже если нет мобильной сети или телефон вообще без сим-карты (современные гаджеты).