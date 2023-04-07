В управлении архитектуры Красноярска разработали рекомендации по внешнему виду ярмарок

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске управление архитектуры разработало рекомендации по размещению и внешнему виду мест, где будут проводиться ярмарки. Также там указано, какие зоны должна включать в себя территория ярмарки и как ее оборудовать, сообщает городская мэрия.

Участникам ярмарок предлагается оформлять торговую зону в натуральных оттенках, а яркие цвета использовать в декоративном оформлении. На одного участника должно приходиться 15-25 квадратных метров, с учетом проездов и проходов.

Дали специалисты и советы по правильному подбору мест для проведения ярмарок в зависимости от их типа.

Все эти рекомендации должны помочь ярмаркам стать более комфортными и удобными как для продавцов, так и для покупателей.