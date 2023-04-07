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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 6:17

На окраине Красноярска обнаружили скотомогильник

Полиция работает на месте неприятной находки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На окраине Красноярска обнаружили скотомогильник. Фото: МВД

На окраине Красноярска обнаружили скотомогильник. Фото: МВД

На окраине Красноярска обнаружен скотомогильник. Свалку останков крупных рогатых животных обнаружили жители улицы Лесопильщиков. Прямо в гаражном массиве, среди старых и разваливающихся боксов. Видимо, кто-то не так давно воспользовался тем, что людей здесь ходит немного – вот и сгрузил туши.

В пресс-службе полиции города сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что после сообщения очевидцев в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства появления нескольких десятков голов крупного рогатого скота. Проводят проверку. Как только станет ясно, кто и почему устроил тут скотомогильник, будут приниматься меры реагирования. Наверняка к этому подключатся местные власти, экологи, надзорные ведомства.