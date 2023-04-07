В Красноярском крае только 6% жителей считают себя идеально здоровыми Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. К этому событию специалисты Красноярскстата подготовили информацию о здоровье жителей Красноярского края. И вот какие цифры получились. Полностью здоровыми считают себя 6% - у них все в порядке и нет никаких проблем. 38,2% жители считают, что у них хорошее здоровье. И 45,5% считают, что состояние из здоровья удовлетворительное. Оценка проводилась среди респондентов в возрасте от 15 лет и старше, пишут Gornovosti.

Для поддержки хорошей физической формы и укрепления здоровья в 2022 году занимались спортом в специальных учреждениях 7,1% мужчин и 6,1% женщин. Самостоятельно – дома, на улице – занимались спортом 11,5% мужчин и 12,6% женщин.

Диспансеризацию прошли за последние два года, чтобы проверить свое здоровье, 44,9% мужчин и 56,9% женщин. Наконец, что касается отношения к курению: в прошлом году признались, что не имеют такой вредной привычки, 59,6% мужчин и 89,8% женщин.