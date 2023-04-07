В Красноярске «Сибиряк» построит подземную парковку почти за 800 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска появится подземная парковка. Конкретно – возле Театральной площади, в аккурат под памятником Чехову. Право на строительство объекта выиграла строительная компания «Сибиряк». Изначальная цена лота на торгах составляла 800 миллионов рублей. Победитель предложил 787,5 миллионов. Хотя два других претендента называли более интересные для бюджета суммы - 782,5 миллиона и 762,7 миллиона рублей. Но конкурсная комиссия посчитала, что они не соответствуют другим критериям отбора.

Пару слов о проекте: это будет паркинг на два уровня, вместимостью 292 автоместа. Площадь парковки составит чуть более 8,1 тысячи квадратных метра.

Кстати, возникает вопрос: а что с памятником Антону Павловичу? На время его демонтируют, на всякий случай, для сохранности. А затем вернут на место.

Добавим, что в скором времени потребность в парковочных местах возрастет в этом месте в разы: стало известно, что в новое многоэтажное здание (также построенное "Сибиряком") возле Театра оперы и балета переезжает из столицы руводство крупной федеральной компании.