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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 3:31

В Красноярском крае продавец контрафакта пыталась дать взятку полиции

И попала под уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае продавец контрафакта пыталась дать взятку полиции

В Красноярском крае продавец контрафакта пыталась дать взятку полиции

Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Бородино женщина-предприниматель пыталась взяткой «договориться» с сотрудником полиции, чтобы заполучить назад конфискованный у нее товар. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, 15 марта этого года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции нагрянули с проверкой в местный торговый центр. И в одном из бутиков обнаружили контрафактные одежду, обувь, аксессуары. На подделках красовались популярные иностранные бренды. Всего было изъято более 350 единиц товара.

48-летняя владелица лже-брендовых вещей в тот же день пришла на личный прием к начальнику ОЭБиПК и предложила ему 30 тысяч рублей – чтобы вернул ей весь конфискованный товар и не заводил уголовное дело. Ее предупредили о последствиях. Но женщина не унималась. Вложила деньги в свой паспорт и протянула полицейскому. А дальше… Сейчас на нее завели уголовное дело по статье за дачу взятки. И плюс придется отвечать за торговлю фальшивой «фирмой».