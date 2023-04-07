В Красноярске принимают заявки от родителей на оздоровительный лагерь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске принимаются заявки от родителей на отдых школьников в детском оздоровительном лагере. Между прочим, осталось меньше двух недель – до 15 апреля. В управлении образования администрации города рассказали, что заявки начали принимать с февраля, но они еще есть, так что если есть желание – нужно поторопиться. Ребята могут отдохнуть не только в городских и пригородных лагерях, но и отправиться на юг Красноярского края.

Форму для заявки можно взять непосредственно в школе, где учится ребенок. Путевка предоставляется один раз в год. В этом сезоне, традиционно, будет четыре сезона, первый откроется уже 4 июня. Стоимость путевки составит 30 079 рублей, однако родители оплачивают только 30% от стоимости, то есть 9 023,7 рублей.

Бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря получат дети, оставшиеся без попечения родителей. Опекунам необходимо написать заявление в Красноярском информационно-методическом центре на улице Вавилова, 90.