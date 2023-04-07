На севере Красноярского края условно загорелся пассажирский самолет. Фото: МЧС

Красноярский край принимает участие во Всероссийских арктических учениях. Это межведомственное опытно-исследовательское учение МЧС России «Безопасная Арктика-2023», а площадкой для его проведения выбран город Норильск. Участие в мероприятии принимают силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему РСЧС. Всего учения охватывают территорию девяти 9 субъектов РФ.

Вот одно из мероприятий в рамках учений. По легенде самолет ТУ-154 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Для ликвидации привлекались более 250 человек и около 40 единиц техники, среди них как подразделения МЧС России, службы аэропорта, медики, правоохранительные органы и другие. Прошли проверку в действии новейшие образцы аварийно-спасательного оборудования.

Межведомственное опытно-исследовательское учение МЧС России «Безопасная Арктика-2023» завершатся 7 апреля.