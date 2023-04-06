Бывшего учредителя красноярского «ЖСК» объявили в федеральный розыск

Фото: МВД по Красноярскому краю

Бывший учредитель УК «ЖСК» был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщил замначальника краевого МВД Руслан Северин: по данным правоохранителей, разыскиваемый не вернул 2 миллиарда рублей, выплаченные управляющей компании красноярцами.

Как выяснили полицейские, с 2019 по 2021 годы «ЖСК» перечисляла собранные с жильцов деньги акционерному обществу «СиБ», бывший гендиректор которого также и являлся учредителем «ЖСК». АО выполняла работы по управлению и обслуживанию жилфондом – однако выполнила обязательства лишь на 5 миллиардов рублей.

— Не возвращено порядка 2 миллиардов рублей. Сейчас уже, конечно, он не руководитель акционерного общества. К нему у органов предварительного следствия есть вопросы, и мы его, как подозреваемого, объявили в федеральный розыск, — отметил Северин.

В полиции добавили, что само перечисление средств не является незаконным, и их невозврат пока не говорит о том, что миллиарды были похищены. Поэтому учредитель лишь подозревается в возможном совершении преступления, но обвинения ему не предъявляли.