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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:28

В Красноярске возле школы нашли предмет, похожий на гранатомет

В полиции заверили, что опасности он не представляет
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП 124"

Фото: "ЧП 124"

В Красноярске прохожие обнаружили предмет, похожий на гранатомет. Как пишет паблик «ЧП 124», он похож на РПГ-22 – одноразовый реактивный гранатомет. Красноярцы вызвали полицию, на место выехали саперы.

В МВД «КП – Красноярск» подтвердили, что в дежурную часть отдела полиции №12 поступило сообщение об обнаружении неустановленного предмета из металла. По данным полиции, предмет не представляет опасности для окружающих.

Отметим, что на предмет красноярец наткнулся на Пашенном, на берегу озера.