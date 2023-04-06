В Красноярске возле школы нашли предмет, похожий на гранатомет

Фото: "ЧП 124"

В Красноярске прохожие обнаружили предмет, похожий на гранатомет. Как пишет паблик «ЧП 124», он похож на РПГ-22 – одноразовый реактивный гранатомет. Красноярцы вызвали полицию, на место выехали саперы.

В МВД «КП – Красноярск» подтвердили, что в дежурную часть отдела полиции №12 поступило сообщение об обнаружении неустановленного предмета из металла. По данным полиции, предмет не представляет опасности для окружающих.

Отметим, что на предмет красноярец наткнулся на Пашенном, на берегу озера.