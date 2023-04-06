Две сотни влажных салфеток и предметов гигиены на полчаса смыли в унитаз жители одного из домов Красноярска

Фото: скриншот видео администрации Красноярска

В Красноярске коммунальщики проверили, как справляются со своей задачей «кошки-решетки», которые они установили в марте в городской канализации. Это вынужденная мера против засоров, сообщает администрация города.

Только за полчаса жители дома по улице Матросова, 30/4 смыли в унитаз примерно две сотни влажных салфеток и средств личной гигиены. По Курчатова, 4 в канализацию умудрились отправить кухонное полотенце.

Чтобы беспроблемно доставать все лишнее из канализации, в наиболее проблемных колодцах на границах между внутридомовыми и городскими трубопроводами специалисты поставили специальные решетки-уловители.

С начала года в Красноярске устранили уже 3 811 засоров, большинство из которых возникло из-за неправильного пользования санузлом.