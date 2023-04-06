Спустя два месяца после ранения в зоне СВО погиб мобилизованный из Красноярского края

Фото: vk.com/Пировский муниципальный округ

В госпитале министерства обороны РФ 2 апреля умер Валериан Перминов, уроженец Пировского района. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь, но оказались бессильны, сообщает администрация муниципального округа.

Младший сержант, гранатометчик воздушно-десантных войск, Валериан получил тяжелое ранение в голову в феврале 2023 года. На специальную военную операцию он отправился в составе группы мобилизованных в сентябре 2022 года.

Ему было 30 лет. В родном селе у него остались родители и жена. О времени и дате похорон пока информации нет.