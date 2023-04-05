В Туве задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований

Фото: СК республики

В Туве задержали серийного насильника, сообщает местный СК. По данным правоохранителей, 32-летний житель республики в феврале совершил изнасилование, причем оно может быть далеко не первым в его биографии.

На преступление тувинец пошел в ночь на 17 февраля в Кызыле. Он напал на женщину в ее квартире, избивал ее и грозил убить, после чего изнасиловал. После совершения преступления его быстро задержали.

В СК сообщили, что ранее мужчина уже был судим. Сейчас его проверяют на причастность к схожим преступлениям, а возможных жертв просят анонимно звонить по телефонам: 8(913)350-1646, 9-36-01, 9-36-02.