В Красноярске проверили ход строительства новой поликлиники в Северном

Фто: александр Черных, правительство Красноярского края

В Красноярске «Губернаторский контроль», в который вошли министр строительства Михаил Рабушко и замминистра здравоохранения Михаил Родиков, проверили, как идет строительство новой поликлиники в микрорайоне Северный. Готовность проекта на сегодняшний день составляет 75%, сообщает правительство региона.

В здании новой поликлиники 7 этажей. На них разместятся кабинеты участковых терапевтов на 28 участков, неотложная помощь, доврачебный прием, отделения медицинской профилактики и лучевой диагностики, хирургия, стоматологическое и акушерско-гинекологические отделения и блок восстановительного лечения. Все службы, по сути, буду располагаться в одном месте.

Мощность поликлиники – 500 посещений в смену. Обслуживать здесь будут также жителей микрорайона Солнечный.

Для того, чтобы завершить строительство в срок, есть все необходимое, стройматериалы уже закуплены. Сейчас работы идут с небольшим опережением графика. Полностью доделан фасад, кровля, вентиляция и электрика. По плану, уже к концу этого года поликлинику должны ввести в эксплуатацию.