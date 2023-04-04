В Красноярском крае ветеранам начислят праздничные выплаты к 9 мая до конца недели

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ветеранам Великой Отечественной войны начислят праздничные выплаты к 9 мая до конца этой рабочей недели. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Усс.

Всего перечисления будут сделаны более 90 000 жителям края. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы ветеранов, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.

Никаких заявлений писать на получение денег не нужно – все придет автоматически на банковскую карту.

Инвалиды и участники войны получат по 50 000 рублей, а все остальные – по 10 000 рублей.