В апреле Красноярский край могут ждать подтопления, ДТП и пожары

Фото: Иван МАКЕЕВ

Апрель может принести жителям Красноярского края такие неприятности, как подтопление жилого сектора, трагедии на воде, лесные пожары и ДТП. Такой прогноз сделали сотрудники МЧС по региону.

Подтопления могут возникнуть из-за резкого повышения температур до +20 градусов, обильного таяния и выпадения большого количества осадков. Чтобы этого не допустить, жителей частного сектора просят очистить водостоки, закрыть вентотверстия в подвалах и убрать оттуда продукты, а также подготовить предметы, которые помогут передвигаться по территории.

Предупреждают жителей края и об опасности, которая поджидает их на водоемах. Это отрывы льдин и провалы людей и техники под лед. Именно так на реке Кан в 2022 год погибли две девочки.

Нарушая правила пожарной безопасности, граждане региона могут стать причиной серьезных лесных пожаров.

Из-за перепадов температур высока вероятность и того, что в крае увеличится количество аварий на дорогах.