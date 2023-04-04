В Минусинске прокатился в чужой машине и стал обвиняемым в уголовном деле

Фото: МВД

Желание прокатиться по ночному городу для минусинца обернулось уголовным делом. Как сообщили в МВД, теперь ему грозит до 5 лет колонии.

Оказалось, что 31-летний мужчина хорошенько подвыпил, и пошел гулять по улицам Минусинска. Но ходить пешком ему не понравилось – холодно, да и долго. Поэтому он решил «одолжить» чужую машину. Нашел ту, которая была открыта, скрутил провода зажигания, завел авто и поехал кататься, забрав по пути своих приятелей. Которым, кстати, про угон ничего не сказал – зачем лишний раз нервировать друзей?

Когда бензин кончился, они просто бросили машину и ушли.

О факте угона заявил владелец, он вышел на парковку и не обнаружил свой ВАЗ на привычном месте. Через несколько часов полицейские нашли автомобиль на выезде из города.

В отношении угонщика заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Кроме того, мужчина будет привлечен к ответственности за управление машиной в пьяном виде и без прав - водительского удостоверения он никогда не получал.