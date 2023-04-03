В Красноярске кондуктор якобы напала на пассажирку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске, похоже, вновь назревает скандал из-за общественного транспорта. Настоящий он или надуманный – в его причинах сейчас разбирается полиция. Звучит, на первый взгляд, как первоапрельская шутка, да и произошло все как раз в субботу 1 апреля. Как пишет «Проспект Мира», местная жительница по имени Юлия совершала поездку в автобусе 56-го маршрута. Видимо, не туда поставила ног и услышала от кондуктора: зачем «задрала ногу» и «нанесла грязь» на стену.

Пассажирка пыталась снять, как ведет себя кондуктор (сейчас все, чуть что, хватаются за телефоны), а та якобы выбила гаджет из ее руки и стала выталкивать из салона. Водитель не остался в стороне. Вдвоем они вытолкнули девушку. Кое-как ей удалось узнать имя кондуктора. Однако перевозчик ответил, что человек с таким именем у них не работает.

Теперь информацию о случившемся проверяют и перевозчик (в салоне автобуса установлены камеры), и полиция.