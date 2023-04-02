В ходе СВО погиб 59-летний ефрейтор Евгений Мальготин из Хакасии

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Во время специальной военной операции на Украине погиб 59-летний ефрейтор Евгений Мальготин из Хакассии. Информацию о смерти старшего стрелка подтвердили в правительстве республики.

Евгений Валерьевич отдал жизнь во время боевой операции. известно, что своими действиями он спас нескольких сослуживцев. За мужество и самоотверженность, проявленных при выполнении задач СВО, Мальготина посмертно представили к государственной награде.

Семье погибшего бойца, ушедшего на фронт по контракту, будет оказана вся необходимая помощь.