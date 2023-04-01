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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 7:05

В детдоме имени Совмена в Красноярске из-за замыкания эвакуировали 67 человек

Пожара удалось избежать
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В детдоме имени Совмена в Красноярске из-за замыкания эвакуировали 67 человек

В детдоме имени Совмена в Красноярске из-за замыкания эвакуировали 67 человек

Фото: ИВАНОВА Диана

1 апреля в красноярском детдоме имени Х.М. Совмена произошло короткое замыкание. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в МЧС по краю.

Сигнал поступил в 13:35 часов. На первом этаже здания на Дубенского, 11 началось задымление. Было эвакуировано 67 человек, в том числе 60 детей.

К счастью, пожара удалось избежать, никто не пострадал. Причиной задымления стало короткое замыкание. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники.