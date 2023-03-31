Красноярские полицейские проводят проверку по факту драки в Солнечном. Фото: vk.com/kras_sunny

Красноярские полицейские проводят проверку после сообщения о массовой драке подростков в Солнечном. Об этом сообщает МВД по краю.

Инцидент произошел на пустыре рядом с улицей Ольховая 30 марта. На место пришли две группы молодых людей (в общей сложности около 20 человек). Между ними произошел конфликт, который через некоторое время перерос в драку.

В итоге были избиты четыре человека, их поставили на колени и заставили раздеться. Фотографии драчунов появились в одном из пабликов.

При этом никто из очевидцев в полицию не жаловался. Не было сообщений и из больниц. Однако полицейские обратили внимание на побоище и решили провести собственную проверку. Участники драки устанавливаются.