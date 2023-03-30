Таксисту из Дудинки грозит срок за оставленный в его машине iPhone клиента

Фото: ОМВД по Таймырскому району

В Дудинке таксист присвоил себе чужой смартфон, который оставила в его машине одна из пассажирок. Женщина потеряла свой iPhone за 62 тысячи рублей, и позвонила в службу такси, подозревая, что он выпал у нее в автомобиле. Однако таксист заявил, что телефона в авто нет, и вероятно, его подобрал кто-то из пассажиров.

Девушка обратилась в полицию, а правоохранители решили провести дотошное расследование. Они установили и опросили всех пассажиров, которые пользовались услугами таксиста в тот день, и вызвали на допрос самого водителя – ранее не судимого мужчину 1997 года рождения.

На встрече с полицейскими таксист даже не стал пытаться врать и признался в похищении айфона. Гаджет вернули хозяйке, а вот жадному водителю теперь грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.