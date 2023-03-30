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В Красноярске восстановится уровень воды в Енисее до привычных значений. Как сообщают Sibnovosti.ru, по прогнозам это должно произойти в мае 2023 года. Для специалистов в этом году первая задача – восстановить запасы водных ресурсов, а вторая – обеспечить навигацию.

Как отмечает руководитель Енисейского бассейнового водного управления Сергей Капустин, будет увеличен сброс воды с Красноярского гидроузла примерно на 1 000 кубометров, тем самым уровень воды в Енисее поднимется на 70-80 см.

Таким образом, будет поддерживаться навигация в мае. А в июне будет оцениваться прогноз притока. Если воды будет достаточно, то навигация будет происходить в полном объеме.