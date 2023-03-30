Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 10:40

В Красноярске восстановится уровень воды в Енисее до привычных значений

По прогнозам это случится в мае
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске восстановится уровень воды в Енисее до привычных значений. Как сообщают Sibnovosti.ru, по прогнозам это должно произойти в мае 2023 года. Для специалистов в этом году первая задача – восстановить запасы водных ресурсов, а вторая – обеспечить навигацию.

Как отмечает руководитель Енисейского бассейнового водного управления Сергей Капустин, будет увеличен сброс воды с Красноярского гидроузла примерно на 1 000 кубометров, тем самым уровень воды в Енисее поднимется на 70-80 см.

Таким образом, будет поддерживаться навигация в мае. А в июне будет оцениваться прогноз притока. Если воды будет достаточно, то навигация будет происходить в полном объеме.