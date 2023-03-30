В Красноярске лжецелительница выманила у 65-летней женщины золотую цепочку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице к 65-летней женщине подошла незнакомка и представилась целительницей. Она рассказала, что обладает даром «видеть» и излечивать болезни с помощью специального обряда, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Красноярска поверила незнакомке и отдала ей золотую цепочку за 12 тысяч рублей. С украшением лжецелительница отправилась «совершать обряд», но так и не вернулась.

Обманутая женщина отправилась в полицию. Мошенницу удалось найти и задержать. Она вернула полную стоимость похищенного женщине. За совершенное преступление ей грозит до 5 лет тюрьмы.