Экс-бизнесмен из Ачинска заплатит за некачественно сделанную кровлю в гараже больше 70 тысяч рублей

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В Ачинске бывшего предпринимателя суд обязал выплатить горожанину чуть больше 71 тысячи рублей за некачественно сделанную кровлю гаража. Это в 2 раза больше, чем тот заплатил за работу, сообщает Роспотребнадзор региона.

Ремонтные работы в гараже были проведены в июле прошлого года, однако металлические листы были установлены тонкие, с щелями, из-за чего вода попадала в гараж и затекала в электрический щиток.

После озвученных претензий бизнесмен исправил недочеты, но вода в гараж продолжала затекать. Тогда мужчина отправился в Роспотребназдор. Несмотря на то, что бизнесмен предпринимательскую деятельность закрыл, его все равно удалось привлечь к ответственности. Теперь он обязан выплатить неустойку, штраф, оплатить моральный вред и вернуть деньги за ремонт.