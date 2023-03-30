В Красноярский край занял 81 место в экологическом рейтинге регионов РФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край занял 81 место из 85 в экологическом рейтинге российских регионов. Национальный экологический рейтинг по итогам 2022 года и зимы 2022-23 опубликовал «Зеленый патруль».

Ниже Красноярского края в рейтинге оказались лишь Свердловская область, Забайкальский край, Челябинская область и Омская область. В лидерах же Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область и Москва.

Так, руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин рассказал, что место Красноярского края обусловлено жалобами жителей на «черное небо», их становится больше. Пик режима НМУ пришел на прошедшую зиму – 34 дня в общей сложности. Хуже только в Челябинской области, регион установил рекорд – 124 дня.

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов добавил, что одной из проблем Красноярского края и ряда других регионов РФ стало отсутствие газификации. При этом руководитель отдела экологических инициатив Анастасия Фатерина назвала Красноярский край одним из лидеров добровольческой деятельности среди арктических регионов.