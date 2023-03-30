В Красноярском крае подтопило 79 приусадебных участков. Фото: МЧС по краю

В восьми муниципалитетах Красноярского края подтопило 79 приусадебных участков. Об этом сообщает МЧС по региону.

Так, дворы затопило в Ачинске, Енисейске, Красноярске, Назарове, а также в Большемуртинском, Емельяновском, Сухобузимском и Ирбейском районах. Для местных жителей подготовлены 2 пункта временного размещения на 42 человека. Однако пока туда никто не направился.

Кроме того, переливы зафиксированы на трех участках трасс в Емельяновском, Ирбейском, Сухобузимском районах. Идет откачка воды.