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НовостиОбщество30 марта 2023 3:41

В Красноярском крае подтопило 79 приусадебных участков

Пострадали жители восьми районов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае подтопило 79 приусадебных участков. Фото: МЧС по краю

В Красноярском крае подтопило 79 приусадебных участков. Фото: МЧС по краю

В восьми муниципалитетах Красноярского края подтопило 79 приусадебных участков. Об этом сообщает МЧС по региону.

Так, дворы затопило в Ачинске, Енисейске, Красноярске, Назарове, а также в Большемуртинском, Емельяновском, Сухобузимском и Ирбейском районах. Для местных жителей подготовлены 2 пункта временного размещения на 42 человека. Однако пока туда никто не направился.

Кроме того, переливы зафиксированы на трех участках трасс в Емельяновском, Ирбейском, Сухобузимском районах. Идет откачка воды.