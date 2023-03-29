В Красноярске проведут инвентаризацию 5 тысяч дворов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске этим летом пройдет инвентаризация 5 тысяч городских дворов. Власти хотят составить план благоустройства, поэтому оценят состояние дворов, и часть из них отремонтируют и благоустроят.

В мэрии сообщили, что инвентаризацию дворов выполнят в несколько этапов, все работы продлятся до конца июня. Каких-то дополнительных трат из бюджета на это не потребуется – инвентаризацию проведут работники УК.

Сотрудники обойдут дворы и составят паспорта благоустройства, в которых оценят состояние дворов и всего, что в них находится – лавочек, урн и прочего. Далее власти сведут общую таблицу и выяснят, какие дворы больше всего нуждаются в благоустройстве.