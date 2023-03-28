На Красноярском водохранилище из-за потепления закрыли автозимник

На Красноярском водохранилище закрыли единственный действующий автозимник. Проезжать по замерзшему водохранилищу стало опасно из-за температурных качелей и снижения уровня воды, пояснил мэр Дивногорска Сергей Егоров.

Сейчас на водохранилище выставили необходимые запрещающие знаки и шлагбаумы. Власти отмечают, что опасен не только выезд машин на лед, но и выход пешеходов – поэтому на водохранилище усилили патрулирование.

– Все нарушители будут штрафоваться. Но я призываю к здравому смыслу и чувству самосохранения. Отложите пешие и автомобильные прогулки по Красноярскому морю до следующего сезона. Берегите себя и своих близких, — добавил Егоров.