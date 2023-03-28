В Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за аварийных подпорных стен

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска ввела режим угрозы ЧС из-за двух аварийных подпорных стен в городе. Они находятся на улицах Партизана Железняка и Микуцкого.

Проблемы с первой стеной, в районе дома № 9г на Партизана Железняка, начались еще в 2013 году. Тогда грунт под парковкой, которая находится над стеной, начало размывать дождями из-за плохих ливневок. В 2018 году проблему, казалось бы, устранили, но стена вновь была признана аварийной.

Вторая проблемная стена находится между домами № 2 и 4 на Микуцкого. В этом районе власти объявят режим «повышенной готовности» и предупредят жителей о возможности возникновения ЧП. Однако что делать жильцам, которые не могут переехать, чтобы избежать угрозы своей жизни, не уточняется.

Сейчас Департамент горхозяйства должен подготовить план ремонтных работ. Однако на Партизана Железняка ситуация осложняется частными гаражами, построенными под стеной: власти намерены проверить законность их возведения.