В Красноярске 22 апреля пройдет традиционный весенний субботник Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 22 апреля пройдет весенний субботник. Времена идут, а традиция остается. Приглашаются все – сотрудники предприятий, волонтеры, рядовые жители дворов. Предстоит навести порядок после зимы.

В мэрии сообщили, что субботник – это часть мероприятий в рамках двухмесячника по благоустройству. Начнется он с 15 апреля и продлится до 9 июня. В городе подготовят фонтаны к запуску, отремонтируют уличную мебель, очистят и облагородят зеленые зоны, скверы, памятники. Высадят новые деревья и кустарники.

Коммунальные и прочие службы, ответственные за чистоту и красоту в Красноярске, будут работать в усиленном режиме. Предприятиям и организациям предстоит позаботиться о территории вокруг своих объектов. А вот на «бесхозных» территориях ждут помощи волонтеров.