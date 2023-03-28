Крематорий в Красноярске начнут строить уже в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Крематорий в Красноярске начнут возводить уже в этом году. Такую информацию сообщил депутатам городского Совета глава города Владислав Логинов. Он отметил, что процесс согласования был непростым. Если бы все вопросы решали местные власти и инвестор, то объект уже был бы готов. Но дело в тех службах, которые выдают разрешительные документы. Проект прошел несколько экспертиз, в том числе экологических. И только недавно все соответствующие требования были выполнены, документы получены. Если все пойдет по плану, работы скоро начнутся.

Добавим, что речь о крематории идет несколько лет. Самое крупное красноярское кладбище «Бадалык» переполнено. Там разрешаются только исключительные захоронения, в частности на Алее славы. Места на Шинном кладбище также заканчиваются, периодически к нему нарезают небольшие участки. В миллионном городе давно должен быть крематорий.