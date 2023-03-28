Губернатору Красноярского края вручили нагрудный знак МИД России

Фото: Александр Черных

Губернатору Красноярского края Александру Уссу вручили нагрудный знак министерства внутренних дел России «За вклад в международное сотрудничество». Он стал третьим главой региона за последние 10 лет, кто был удостоен этой награды, сообщает правительство края.

За последние годы делегации из Красноярского края побывали с визитами в Казахстане, Монголии, Турции и Армении.

Ежегодно в регион привлекается все больше зарубежных партнеров, а Красноярский экономический форум вызвал интерес у 10 иностранных государств. Еще 40 стран наблюдали за происходящим на КЭФ через интернет, экспертные студии развернулись в Пекине и Астане.