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НовостиОбщество28 марта 2023 4:52

В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации на дорогах

Официальную информацию раскрыл КРУДОР
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации на дорогах

В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации на дорогах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае обновили карту расположения камер фотовидеофиксации на автодорогах. Сама карта находится на официальном сайте КРУДОРа. А камеры, напомним, установлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщают sibnovosti.ru.

Камеры установлены на федеральные и региональных трассах, на сегодняшний день их в работе 56 передвижных комплексов и 162 стационарных рубежей контроля. В самом Красноярске – 74 камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. И самые частые из них – нарушения скоростного режима, пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу. А некоторые из новейших камер стали фиксировать и отсутствие ремня безопасности на водителе.