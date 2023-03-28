В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае обновили карту расположения камер фотовидеофиксации на автодорогах. Сама карта находится на официальном сайте КРУДОРа. А камеры, напомним, установлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщают sibnovosti.ru.

Камеры установлены на федеральные и региональных трассах, на сегодняшний день их в работе 56 передвижных комплексов и 162 стационарных рубежей контроля. В самом Красноярске – 74 камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. И самые частые из них – нарушения скоростного режима, пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу. А некоторые из новейших камер стали фиксировать и отсутствие ремня безопасности на водителе.