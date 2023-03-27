В Ачинске полиция задержала курьера мошенников, забиравшего сбережения у пенсионеров

Фото и видео: МВД Красноярского края

В Ачинске полиция задержала курьера, который работал на мошенников. Он приезжал на адреса обманутых дистанционными аферистами пенсионеров и забирал деньги, которые те отдавали, чтобы якобы спасти своих близких от уголовного преследования за совершенные ДТП. Истории с авариями, разумеется, были выдуманными.

В полицию обратились сразу две женщины, истории которых были похожи как две капли воды. Они отдали мошенникам по 200 тысяч рублей – деньги приехал забрать некий молодой человек. В полиции решили разыскать курьера по описанию пенсионерок, и не ошиблись – тот уже собирался уезжать из города на дальнейшие «заработки» в Шарыпово.

Курьером оказался 19-летний уроженец Новосибирской области. Он признался, что в Ачинске обманул еще одну 80-летнюю пенсионерку, а свой куш, общей стоимостью в 540 тысяч, перевел соучастникам, оставив себе только небольшую долю.

Поймать самих мошенников полиции будет сложно: обычно они работают из других регионов или даже из-за рубежа. А вот их курьеру теперь грозит уголовное дело по статье о мошенничестве – сам он уже заключен под стражу.