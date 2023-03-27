В Красноярском крае ребенок выпал из окна, насмотревшись мультиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае семилетний ребенок выпал из окна. Как пишет «ЧП124», мальчик упал с четвертого этажа, однако канал не уточняет, где именно это произошло. По утверждению источника, ребенок «вышел» в окно, насмотревшись аниме.

Мальчик остался сиротой после смерти матери и стал жить со старшим 27-летним братом. Мужчина ненадолго оставил ребенка и отошел в магазин: школьнику же надоело ждать брата, и он решил пойти за ним, правда, выбрав для выхода не дверь.

«Я вышел в магазин, а ребенок не захотел ждать и думал, что он может по стене скатиться, как в Наруто», — рассказал старший брат.

История в итоге закончилась благополучно. Падение с четвертого этажа обернулось для мальчика лишь легким сотрясением и парой царапин.