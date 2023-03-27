Бродячие собаки загрызли мужчину на даче под Красноярском

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Под Красноярском нашли тело мужчины со следами укусов животных. Как рассказал «7 каналу» местный садовод Евгений, он обнаружил тело «без руки и половины груди» на заброшенном участке и вызвал полицию. По словам садовода, мужчина не местный – Евгений предположил, что тот мог искать наркотики.

– Руки не было и половины груди. Пока ждали полицию опять подошла собака и просто начала его грызть. Мы пытались её отогнать, но ей было всё равно, а снова туда заходить желания нет никакого. Когда полицейские приехали, то они были удивлены. Ещё ни разу не видели, чтобы в таком состоянии было тело. Обезображенное всё, – поделился Евгений.

Трагедия произошла в СНТ «Солнечное-12», это дачный массив со стороны Черемушек. Местные жители полагают, что именно собаки и загрызли мужчину, и теперь опасаются выпускать детей на улицу. К слову, в этом районе в январе уже случалось нечто подобное: тогда там пропал пенсионер, а позже его тело нашли на пустыре, и тоже со следами укусов.