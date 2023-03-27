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НовостиОбщество27 марта 2023 9:10

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Красноярском крае снизилось на 11,4%

Эпидемический порог не превышен
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошедшую неделю в Красноярском крае на 11,4% снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Этот диагноз поставили 9 878 жителям, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Результаты мониторинга показали, что в крае продолжает циркулировать грипп В. Эпидемический порог не превышен.

При этом в республике Хакасия, по сообщению местного Роспотребнадзора, за неделю на 18,3% увеличилось количество заболевших COVID-19. Это 432 случая. Основная доля приходится на население в возрасте от 50 лет и старше, а также молодежи от 18 до 29 лет.