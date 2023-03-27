В Красноярске 30 апреля запретят остановку и парковку возле МВДЦ «Сибирь» из-за проведения «Siberian Power Show»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 30 апреля запретят остановку и парковку возле МВДЦ «Сибирь» из-за проведения Международного спортивного фестиваля «Siberian Power Show». Как сообщают в администрации, ограничения введут для обеспечения безопасности.

Запрет будет действовать с 20:00 30.03.2023 до 18:00 02.04.2023.

Парковку и остановку запретят:

- по ул. Октябрьская на участке от дома по адресу: ул. 78 Добровольческой Бригады, 2 до ул. Авиаторов;

- на проезде вдоль здания № 19к2 по ул. Авиаторов от пересечения проездов в районе дома № 30 по ул. Весны до ул. Авиаторов.