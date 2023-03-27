В Красноярске с 15 апреля начнется голосование по выбору мест для благоустройства в 2024 году

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске с 15 апреля начинается очередное голосование по выбору мест для благоустройства. Жители краевой столицы смогут отдать свой голос за парки, скверы и набережные, которые они хотели бы видеть обновленными в 2024 году, сообщает администрация города.

Проголосовать можно только за один из 14 вариантов. Половина из них, набравшая больше всего голосов, будет благоустроена. План работ сформируют после выделения финансирования.

Продлится голосование до 30 мая. Помочь определиться с выбором могут волонтеры, которые будут дежурить на улицах. К ним также можно обратиться за помощью, если вы не понимаете, как пройти регистрацию и отдать свой голос.