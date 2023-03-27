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НовостиОбщество27 марта 2023 7:33

Красноярский ипподром просит о реконструкции краевую власть

Вместе с СФУ был разработан эскизный проект возможных изменений
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Проект реконструкции Фото: Соцсети ипподрома

Проект реконструкции Фото: Соцсети ипподрома

Красноярский ипподром просит краевую власть о реконструкции. Как рассказало руководство ипподрома – они совместно с СФУ разработали и подготовили эскизный проект, учитывающий все необходимое для учреждения.

Несущие конструкции всех капитальных строений находятся в норме. Реконструкция требуется внутри зданий. Ипподром предлагает создать первую в регионе клинику для лошадей, построить в границах ипподрома крытый манеж для конно-спортивной школы и центр иппотерапии.

Также, если будет необходимо, ипподром предлагают передать в краевую собственность - сделав его показательным спортивным и культурно - досуговым местом в Сибири. По мнению руководства ипподрома это положительно скажется на имидже краевой власти и будет поддержано населением города и края.