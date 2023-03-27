В Красноярске могут расширить зону застройки для ЖК на Дубровинского

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В Красноярске застройщик просит расширить зону стройки для ЖК на Дубровинского. Администрация опубликовала постановление о проведении новых публичных слушаний для решения этого вопроса.

Жилой комплекс буду возводить на месте долгостроя, расположенного на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата. Дом средней этажности построят уже на имеющемся фундаменте – компания, выкупившая замороженную стройку, провела экспертизу и признала его безопасным для продолжения работ.

Сейчас застройщик собирается не соблюдать требуемый 6-метровый отступ от границ участка с северной, южной и восточной сторон. Отклонение от красных линий (застройки), чтобы появилась возможность работать на долгострое.