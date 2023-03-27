Доброволец из Курагинского района Алексей Ковалёв погиб на СВО

Фото: соцсети

Доброволец из Курагинского района Алексей Ковалёв погиб во время специальной военной операции на Украине. Как сообщают родные бойца, он ушел на фронт в июле 2022 года. В октябре им сообщили трагическое известие, что Алексей погиб, но через некоторое время выяснилось, что мужчина выжил. А в феврале вновь пришла похоронка – на это раз уже реальная…

Алексей Ковалев без отдыха на передовой находился с июля 2022 – он обучал бойцов тактике боя. Спас множество жизней. Алексей, уходя на СВО добровольцем, говорил семье и близким – «Если не я, то кто?».

Прощание с бойцом состоится 28 марта 2023 года.

«Комсомольская правда-Красноярск» выражает соболезнования родным и близким погибшего.