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НовостиОбщество27 марта 2023 3:41

В красноярском «Леруа Мерлен» сняли часть товаров с продажи из-за нарушений в маркировках

По мнению Роспотребнадзора, такая продукция может быть небезопасной для потребителей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В красноярском «Леруа Мерлен» на улице 9 мая сняли часть товара с продажи из-за нарушений в маркировках. Как рассказали в Роспотребнадзоре, не соответствует требованиям Технического регламента.

По мнению ведомства, такая продукция может быть небезопасной для покупателей. С продажи сняли партию перчаток с покрытием из нескользкого латекса, респираторы, сигнальные жилеты для водителей и рабочие полуботинки.

Магазину выдано предписание о приостановке реализации такой продукции не только в Красноярске, но и в магазинах сети на всей территории России.