В Красноярске выпуск новостей провела виртуальная ведущая Дарья

Скриншот видео ТК "Прима"

Один из прямых эфиров на телеканале «Прима» в Красноярске живым ведущим помогла провести созданная нейросетью девушка. Текст для нее тоже был сгенерировал нейросетями.

Виртуальную телеведущую назвали Дарьей. В эфире она поделилась последними новостями, среди которых была магнитная буря и проснувшиеся клещи, а также задала несколько вопросов зрителям.

Параллельно настоящие ведущие предложили проголосовать, что больше нравится зрителям: современные технологии или все же более эмоциональные обычные люди. Результаты опроса показали, что пока нейросеть все же не может заменить человека на экране телевизора.