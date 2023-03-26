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НовостиПроисшествия26 марта 2023 4:42

В Красноярске пьяный работник автомойки угнал привезенную на химчистку машину

«Мазда» в итоге оказалась в кювете
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рабочий одной из автомоек решил покататься на машине, которую пригнали на химчистку. Пьяного водителя попытались остановить инспекторы ДПС, сообщает ГУ МВД по региону.

На «Мазду», которая ехала ночью по Северному шоссе, обратили внимание сотрудники ГИБДД. Они потребовали водителя остановиться, однако тот лишь прибавил скорость. В итоге машина оказалась в кювете.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель пьян, а машина вообще ему не принадлежит. 39-летний житель Красноярска должен был сделать в ней химчистку, однако выпил и решил поменять планы.

На недобросовестного сотрудника заведено уголовное дело. Ответить он должен будет и за пьяную езду.